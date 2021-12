Cento Passi Marsala sugli incarichi di Grillo: “E’ etico? E’ morale?”

Il movimento politico “Cento Passi per la Sicilia” sezione di Marsala, non manca di dare ‘stoccate’ all’Amministrazione comunale attuale e ad alcune scelte operate dal sindaco Massimo Grillo.

“Il patto etico e la questione morale, sono temi molto cari al sindaco di Marsala Massimo Grillo, cavalli di battaglia sin dai primi anni 2000 quando sedeva in parlamento. L’etica e la morale però non possono essere trattati come spot, vanno alimentati con il buon esempio, specialmente quando si hanno ruoli di governo – affermano da Cento Passi, che hanno anche due rappresentanti all’opposizione in Consiglio comunale -. Affidare un incarico per 11.000 euro all’ingegnere Motta, da lei indicato nella sua famigerata governance, la cui moglie era candidata in una lista a supporto della sua candidatura a sindaco, è etico? E’ morale? Dare un incarico per 14.000 euro ad una associazione culturale (Musikè, n. d. r.) il cui referente era candidato nella lista Liberi, proprio la sua lista di riferimento, è etico? È morale?”.