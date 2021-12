Calcio: il Trapani vince col Portici al Provinciale

Il Trapani ha ospitato al Provinciale nell’infrasettimanale il Portici, reduce dal successo casalingo contro il Città di Sant’Agata. Tanta curiosità per i granata alla ricerca del riscatto, dopo la sconfitta di Licata. Mister Massimo Morgia, squalificato per via del cartellino rosso ricevuto nella trasferta agrigentina, è stato sostituito dal vice Marcello Esposito.

In una partita con emozioni al contagocce, al “Provinciale” i padroni di casa del Trapani tornano al successo battendo per 2-0 i campani. Le due squadre erano divise da soli 2 punti (20 per il Trapani, 18 per il Portici). Gli ospiti cercavano conferme dopo la vittoria nell’ultimo turno che aveva fermato un’astinenza che durava dalla quarta giornata. I padroni di casa, invece, dopo due vittorie di fila si erano fermati bruscamente nel derby contro il Licata.

Primo tempo soporifero. Al 10′ ci prova il Portici ma il mancino di Calvanese dalla distanza non centra la porta. Poco dopo ancora ospiti propositivi ma Romano calcia debolmente. Stessa dinamica per il tiro telefonato di Maranzino al 36′.

Le tribune vengono svegliate solo dal neo arrivato (tra le fila siciliane) Russo, il quale al 43′ inventa un gran tiro da fuori che finisce all’incrocio. Nulla da fare per Della Valle. Trapani avanti 1-0 all’intervallo.

Trovato il vantaggio, la formazione di casa prova a chiudere subito i giochi ad inizio secondo tempo. Ci prova al 49′ Vitale che rientra in area dalla destra, calcia ma trova la risposta pronta di Della Valle.

Al 59′ ancora Maranzino ha una potenziale opportunità ma per l’ennesima volta non la sfrutta a dovere.

Minuto 64: al termine di un bel fraseggio, Lupo a tu per tu col portiere ospite si lascia ipnotizzare. Gara che resta apertissima.

L’imprecisione la fa da padrona fronte Portici. Al 74′ Filogamo ha la palla del pareggio ma il suo colpo di testa non è dei migliori. Lo imita sul capovolgimento di fronte Barbara con un tiro completamente sballato.

Finale thriller! Prima al minuto 95 Cultraro salva i suoi sul tentativo di Elefante. Poi, al 97′ Musso conquista un calcio di rigore che De Felice trasforma per il definitivo 2-0.

Il Trapani ha mostrato cinicità e maggiore voglia di vincere questa partita. Per il Portici i segnali incoraggianti di domenica sono già un lontano ricordo. Mancano lucidità e cattiveria, qualità indispensabili per rialzare la testa.

Il tabellino

TRAPANI (4-3-3): Cultraro; Munoz, Maltese, Bruno, Galfano (46′ Lupo); Olivera, Buffa, Meti (65′ Amorello); Vitale (71′ Barbara A.), Spano (46′ Musso), Russo N. (80′ De Felice). A disposizione: Recchia, Pagliarulo, Sami, Santarpia. Allenatore: Marcello Esposito.

PORTICI (4-3-3): Della Valle; Esposito (57′ Izzo), Russo L., Calvanese, Riccio (57′ Filogamo); Scala, Maranzino (93′ Cirillo), Stallone; Elefante, Manfrellotti (76′ De Luca), Romano. A disposizione: Schaeper, Marino. Allenatore: Salvatore Sarnataro.

Arbitro: Recupero (Mallimaci – Roperto).

Marcatori: 43′ Russo N. (T); 97′ De Felice (T).

Note: ammoniti Maltese, Vitale, Cultraro, Musso (T); Stallone, Calvanese (P).