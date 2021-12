Guasto ai telefoni comunali di Castellammare: diffida a Telecom

L’Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo informa che ha «… diffidato la Telecom al ripristino immediato delle linee telefoniche poiché è stato continuamente sollecitato e chiesto l’intervento urgente della compagnia che fornisce il servizio di telefonia fissa comunale, ma la Telecom non ha ancora risolto il problema tecnico che da più giorni non consente la ricezione e l’invio di telefonate in un’area cittadina estesa che comprende anche il Comune».

I tecnici stanno lavorando alla risoluzione del guasto al sistema telefonico centrale ma i telefoni comunali sono ancora isolati. Non appena le linee saranno ripristinate ne sarà data immediata informazione.

Per comunicazioni urgenti è possibile utilizzare l’indirizzo di posta elettronica info@comune.castellammare.tp.it.

Pec: comune.castellammare.tp@pec.it

L’amministrazione comunale si scusa con i cittadini per il disagio.