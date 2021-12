Custonaci, torna a funzionare dopo 20 anni l’orologio nella torre campanaria

L’antico orologio, posto nella torre campanaria della chiesa Maria SS di Custonaci, fondata nel 1536, è tornato in funzione dopo 20 anni. Il suo movimento è stato più volte riparato grazie al contributo di alcuni concittadini emigrati in America, ma nel tempo, in assenza di una costante manutenzione del meccanismo l’orologio non ha più funzionato correttamente.

Adesso torna a segnare le ore della comunità di Custonaci, grazie alla ferma volontà del parroco Don Nino Marrone e di Vito Castiglione che ne ha curatogli aspetti logistici e organizzativi.

Commento di Don Nino Marrone: “L’intera comunità di Custonaci, più volte nel tempo, mi segnalava l’esigenza di ripristinare l’unico orologio civico in paese , per tanto ho deciso , in previsione del SantoNatale, di farlo rimettere in funzione affinchè esso possa ritornare a scandire le ore migliori della comunità e che sia di buon auspicio per tutti noi”.

I lavori di riparazione sono stati eseguiti dalla ditta “I Manutentore del Tempo” di Danilo Gianformaggio che in passato ha ripristinato l’antico orologio del Duomo di Monreale e dell’orologio astronomico di Torre Oscura di Trapani.