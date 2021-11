Il Servizio Municipale Trasporti di Marsala comunica che, limitatamente alla giornata di domenica prossima, 28 novembre, sarà sospeso il servizio bus. Notizia che, sicuramente, non fa piacere a chi deve lavorare anche se di domenica, o deve recarsi in ospedale per qualsivoglia motivo o al cimitero urbano. Cittadini che già più volte avevano manifestato – e continuano a farlo – malcontenti per la carenza di tratte da e per il centro urbano e le campagne.