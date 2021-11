“Damiani” e l’albero per il futuro: il Ficus di Falcone arriva all’Agrario di Marsala

Sabato 20 novembre, in occasione della Festa nazionale dell’albero, si è svolto a Palermo, presso l’aula Bunker del Carcere Ucciardone, un incontro con diverse istituzioni scolastiche del territorio regionale, che hanno aderito al Progetto “Un albero per il futuro”, finalizzato alla messa a dimora di giovani piantine. L’evento è stato seguito in diretta streaming da altre realtà scolastiche nazionali. L’iniziativa, promossa dall’arma dei Carabinieri forestali e dal Ministero della transizione ecologica, e condivisa dalla Fondazione Falcone, rientra in un più ampio e ambizioso progetto, dal titolo “Gemme di legalità”. All’evento ha partecipato una delegazione di quattro studenti e due docenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Abele Damiani” di Marsala, unica istituzione scolastica della città che ha avuto il privilegio di presenziare e dialogare sul tema della legalità e dell’educazione ambientale.

L’aula bunker – luogo simbolico e paradigmatico della lotta alla criminalità organizzata e della volontà di riscatto delle Istituzioni – è stata teatro di incontro tra scuole e Istituzioni, dove è stato anche ricordato il giudice Giovanni Falcone. Particolarmente significativo l’intervento di Don Ciotti, il quale ha posto l’attenzione sul significato di “coltura e cultura”, attività che richiedono esercizio, costanza ed impegno quotidiano.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati alle 102 scuole selezionate, i giovani esemplari di Ficus macrophilla columnaris magnoloides, ottenuti dalla moltiplicazione dell’albero di Giovanni Falcone in via Notarbartolo, l’albero all’ombra delle cui fronde sono cresciute le generazioni di giovani che dicono no alla mafia e che ribadiscono il loro impegno quotidiano per generare percorsi di giustizia e libertà. Il giardino storico dell’Agrario “Abele Damiani” si arricchirà quindi di una nuova gemma, che sarà ossigeno delle coscienze dei giovani studenti della scuola e testimone della loro continua attenzione al tema della legalità che, come l’ambiente, va sempre curata, alimentata e protetta.