Marsala: cori e giochi pirotecnici per ricordare Federico De Vita, avrebbe compiuto gli anni

Avrebbe compiuto oggi, gli anni, Federico De Vita, il ragazzo che a soli 20 anni è morto in un incidente stradale nei pressi dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, in contrada Cardilla.

Lo scontro con un’auto avvenne prima di Natale e poi Federico morì in un letto di ospedale per le gravi conseguenze riportate, nel gennaio scorso.

Federico De Vita

Un nutrito gruppo di amici – che allora fece addirittura aprire le porte dello Stadio Municipale per accogliere il feretro per l’ultimo saluto – stanotte lo ha ricordato in maniera molto plateale per le vie del centro urbano, con cori lungo la strada dello Stadio, petardi e giochi pirotecnici, volendo così celebrare in qualche modo il loro amico andato via troppo presto.

Federico era un tifoso del Marsala Calcio.