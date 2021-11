In occasione della celebrazione della Festa dell’Albero che in tutto il Paese si terrà il prossimo 21 novembre, gli alunni della scuola primaria del plesso “Cosentino” e delle classi II, III e IV facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” hanno provveduto alla piantumazione di alcuni alberi nello spazio antistante l’istituto di via Salemi. Presente il dirigente scolastico Francesco Marchese che si è complimentato con studenti e insegnanti per l’iniziativa.