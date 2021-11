La quiete dopo la tempesta ma meteo ancora instabile. Acquazzoni e nubifragi in Sicilia

Nonostante oggi sia la quiete dopo la tempesta, si tratta di un preludio ancora molto instabile sul fronte meteo anche se da ovest un’area di altapressione avanza coraggiosamente verso l’Italia con l’intento di portare un po’ di quiete atmosferica nei prossimi giorni specie a cavallo del weekend.

Dopo la giornata di ieri, ancora piena di alluvioni, come nel versante palermitano, con una tromba marina nel trapanese e grandine grosse come sassi, non accenna ancora a stabilizzarsi il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo sempre a causa di una reiterata circolazione ciclonica con centro motore nel tratto di mare che separa la Sardegna, le isole Baleari e le coste algerine e che mantiene condizioni di forte instabilità su buona parte del nostro Paese.

Nella notte acquazzone e temporale ancora per tutta la Provincia di Trapani.