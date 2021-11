La Marsala Gym Lab sul podio ai Campionati regionali Silver

Marsala Gym Lab riprende dai Campionati Silver e vince.

Sabato 13 novembre presso il Palazzetto dello Sport di Spatafora (ME), le ginnaste dell’Asd Marsala Gym Lab hanno preso parte alla terza prova del Campionato Regionale Individuale Silver LC. Salto di categoria per le allieve di Gilda Tortorici, Simona Galfano, Desiré D’Aguanno e Manuela Sucameli che nel primo semestre dell’anno hanno concorso nella categoria inferiore LB, conquistando ognuna un posto sul podio.

Esordio emozionante nella categoria LC dove le giovani Angi Clara (3° posto), Bernardone Alessia (3° posto), Casano Martina (2° posto), Cusenza Miriam (1° posto), Lamia Erica (2° posto), Nizza Viola (2° posto), Parisi Sofia (1° posto) e Sparta Valentina (1° posto) convincono e confermano la loro eleganza, cura e livello tecnico. Soddisfatte le tecniche che seguono queste giovani ginnaste: “Le nostre GymLabine ci hanno regalato grandi emozioni al loro primo esordio nel passaggio di categoria. Abbiamo testato il nuovo programma e possiamo ritenerci più che soddisfatte. Abbiamo due mesi pieni per ripulire e mettere a punto in maniera ottimale il programma di gara per il nuovo anno sportivo”.