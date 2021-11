Per Eduscopio l’Industriale di Marsala tra le scuole trapanesi col maggiore indice di occupazione tra diplomati

L’Istituto Tecnico Tecnologico P. Mattarella di Marsala con sede in via S. Giovanni Bosco n.1, diretto da Maria Luisa Asaro, vede ancora una volta confermata la sua posizione ai vertici della classifica redatta da Eduscopio per gli Istituti Tecnici Tecnologici della provincia di Trapani.

L’Istituto della Fondazione Agnelli effettua annualmente la valutazione delle scuole di tutta italia sulla base di diversi criteri tra cui l’indice di occupazione dei diplomati, i tempi di attesa per il primo contratto significativo, numero di diplomati e numero di studenti che proseguono il pecorso .

Come si può osservare dalla scheda allegata, il 33% dei diplomati negli indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica e Informatica e Telecomunicazioni trova una occupazione stabile dopo circa sei mesi dal diploma. A questi si aggiungono i diplomati che ricevono proposte di lavoro temporanee che comunque non è inferiore al 22%. Infine la scheda fornisce un ulteriore prezioso dato: un ulteriore 22%, debitamente motivato dal percorso di studi seguito, decide di proseguire gli studi all’università per approfondire ulteriormente le competenze acquisite.

L’origine di questo straordinario risultato risiede certamente nell’efficace offerta formativa proposta dall’Istituto che ha saputo rinnovarsi nel tempo introducendo come materie curriculari ordinarie alcune discipline specialistiche come la Robotica e l’Intelligenza Artificiale, sempre in perfetta sintonia con la richiesta del mondo del lavoro. Basti pensare, a titolo di esempio, alla ricerca di tecnici specializzati, di ingegneri elettronici, informatici e delle telecomunicazioni che proviene dalle ditte che si stanno occupando della distribuzione capillare della fibra ottica per la banda larga, o ancora alle richieste che provengono da ditte che lavorano nel campo informatico sia nel campo delle reti di computer sia in quello della progettazione di software in un’epoca di frodi informatiche dilaganti, per non parlare della richiesta di tecnici manutentori di sistemi di automazione e nello specifico di quelli che sono in grado di programmare bracci robotici.