Aborto. Rete Provinciale Donne: “La Regione dia piena attuazione ai medici non obiettori negli ospedali”

Dopo il deposito delle interrogazioni parlamentari alla Camera ed al Senato, ieri è stata depositata all’Ars a firma di tutte le deputate e i deputati del M5S e del PD un’interrogazione indirizzata al Presidente alla Regione e all’Assessore alla Sanità Ruggero Razza.

Oggetto: piena applicazione in Sicilia della legge 22 maggio 1978, n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. La Rete Consultiva Provinciale Donne Trapani esprime grande soddisfazione: “È particolarmente importante questo passaggio all’Assemblea regionale Siciliana, perché è proprio il Governo Regionale che può e deve intervenire per riequilibrare la presenza in tutte le strutture ospedaliere dell’isola di medici obiettori e non, al fine di poter garantire la piena applicazione della 194/78, anche attraverso bandi di concorsi finalizzati all’assunzione di medici non obiettori. Seguiremo l’Inter delle interrogazioni e nei prossimi giorni formalizzeremo la richiesta di audizione in VI Commissione, al fine di poter aprire un confronto e chiedere soluzioni che possano garantire un servizio regolamentato e riconosciuto dall’art. 9 della legge 194/78 per la tutela della salute di tutte le donne siciliane che ne facciano richiesta presso strutture ospedaliere”.