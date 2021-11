CNA Trapani stipula convenzione con l’Ateneo “Marconi”. Avviato anche il progetto “Università dei Mestieri”

CNA Trapani non arresta il suo impegno a favore delle imprese associate, e lo estende anche ai familiari degli imprenditori e dei lavoratori.

L’ultimo ambizioso progetto già precedentemente annunciato, e ad oggi avviato, riguarda particolari agevolazioni per accedere ai corsi universitari della prestigiosa Università Marconi, la prima Università telematica in Italia riconosciuta dal Miur, nota per la qualità dell’offerta formativa proposta. Nel dettaglio, la sezione provinciale dell’Organizzazione ha stipulato una convenzione con la suddetta Università, tesa a garantire – così si legge nel documento sottoscritto a Roma in data 12 novembre 2021- ai dipendenti/iscritti/aderenti a CNA Trapani interessati ad immatricolarsi ai Corsi di Laurea, triennali o magistrali, “condizioni economiche agevolate, ovvero uno sconto del 20% sull’importo di tasse e contributi previsti annualmente per la totalità degli studenti”.

Un’opportunità che è rivolta anche ai familiari conviventi degli iscritti CNA Trapani. “Con l’obiettivo di supportare e sostenere l’imprenditoria nel nostro territorio – dichiara Giuseppe Orlando, Presidente CNA Trapani – non possiamo non pensare anche alla formazione, sia per far sì che le nostre aziende siano competitive, sia per valorizzare i talenti made in Sicily”. L’incontro a Roma è stato anche occasione per avviare un progetto che Orlando ha molto a cuore fin dal suo insediamento, quello di una sorta di” università dei mestieri”.

“Siamo già al lavoro – conclude Orlando – insieme ad UniMarconi, per proporre anche alcuni corsi di qualifica professionale che consentano l’ingresso nel mondo del lavoro. In particolare, stiamo pensando ad un progetto di Safety Management, per esperti in sicurezza sui luoghi di lavoro, e altri progetti formativi sono in itinere”.

Referente CNA Trapani per la formazione presso l’Università è Maria Angela Passalacqua, cui gli interessati possono chiedere le informazioni utili all’indirizzo email cnatpformazione@gmail.com, o recandosi negli uffici di CNA, in via Pantelleria 38 a Trapani.