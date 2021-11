Internazionalizzazione, evento del Liceo Ruggieri aperto a studenti delle medie di Marsala e Petrosino

Si è rinnovato anche quest’anno, al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, il tradizionale appuntamento con la Giornata dedicata all’Internazionalizzazione. L’istituto, guidato dalla dirigente Fiorella Florio, ha organizzato con il coordinamento della professoressa Giusy Gerardi un pomeriggio nel segno dell’accoglienza, dell’orientamento e dell’arte, a cui hanno preso parte le delegazioni delle scuole medie di Marsala e Petrosino.

Tra le protagoniste dell’iniziativa anche Elena e Lisethe, le due studentesse provenienti dalla Svizzera e dall’Estonia, che da settembre fanno parte del “Ruggieri” nell’ambito del progetto che prevede la possibilità di frequentare un anno scolastico all’estero. Le due alunne hanno presentato un power point, sottolineando il valore dell’internazionalizzazione, della coesione e dello scambio culturale. A seguire, c’è stato un collegamento tramite piattaforma on line con le 12 studentesse marsalesi del Liceo Ruggieri, che stanno trascorrendo il loro anno scolastico all’estero, come ha fatto anche lo scorso anno l’alunna Vitalba Ottoveggio, che adesso è tornata alla base per completare il suo percorso di studi e ha avuto modo di raccontare la sua esperienza.

Tra gli interventi che si sono succeduti, anche quelli degli studenti che hanno conseguito le certificazioni linguistiche B1 e B2, ma anche momenti più ludici, come la caccia al tesoro in lingua inglese a cui hanno partecipato gli studenti delle scuole medie ospiti del Liceo, i balletti realizzati dalle ragazze della IV B sulle note di alcuni brani tratti dai musical “Grease” e “Mamma mia” e l’esibizione dei ragazzi della II E, che hanno allestito un gruppo musicale che ha chiuso il pomeriggio a suon di rock.

“Ringrazio la dirigente per aver aperto la nostra scuola – commenta la docente Giusy Gerardi – e le docenti Carla Benigno e Tiziana Puleo, responsabili dell’orientamento -. E’ stata una giornata nel segno dell’internazionalizzazione e della condivisione, in cui ci siamo riappropriati anche di una dimensione più umana che, in questi anni di pandemia, ci è mancata tanto”.