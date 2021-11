Piscina comunale, l’assessore Gandolfo: “A breve l’iter e solo dopo l’approvazione del Regolamento faremo un bando”

Con riferimento alla situazione della piscina comunale di Marsala, per la quale domani, 10 novembre, è stato organizzato un sit in davanti il Municipio da parte dei lavoratori, l’assessore Michele Gandolfo interviene chiarendo alcuni aspetti:

“Il problema della piscina di via Dante Alighieri, sollevato pure dal consigliere Gerardi, sta a cuore a tutti noi. I fatti sono questi. Il prossimo 22 novembre si completerà l’iter per entrare in possesso della piscina, tenuto conto che abbiamo dovuto eseguire una procedura forzata perchè il gestore – il cui contratto è scaduto da mesi – non vuole rilasciare la struttura. Consegnate le chiavi, e auspicando che il Consiglio approvi il Regolamento sull’impiantistica sportiva, si potrà pubblicare un nuovo bando per l’affidamento della piscina per nove anni. Va detto che la società Blue Water, nel corso della sua gestione, ha accumulato un debito di 300 mila euro nei confronti del Comune di Marsala. Sottolineo infatti che, per un evidente errore contrattuale risalente al 2016, la mancata voltura delle utenze Enel/Gas dal Comune alla Società, ha innescato le problematiche di tipo economico insorte in questi anni. Infine, meraviglia il fatto che nel corso di questi anni nessuno ha controllato che il gestore non pagasse regolarmente il canone annuo. Un recupero di risorse, quindi, che coinvolge il nostro Ufficio Legale, alla pari di eventuali danni che potrebbero essere accertati nel momento in cui ritorneremo in possesso della struttura”.