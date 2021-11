Concorso al Comune di Marsala per istruttore tecnico, nominata la Commissione giudicatrice

L’Assessorato al Personale del Comune di Marsala, diretto dal vice sindaco Paolo Ruggieri, comunica è stata completata la composizione della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico a tempo pieno e indeterminato per 7 posti di Istruttore Direttivo Tecnico (categoria “D/D1”). Assieme al presidente Vincenzo Menfi, comandante della Polizia Municipale – già individuato con precedente provvedimento del dirigente Nicola Fiocca -, faranno parte della Commissione l’architetto Irene Cavarretta e l’ingegnere Giacinto Pitò; mentre la funzionaria comunale Patrizia Piccione svolgerà le funzioni di segretaria.

La scelta dei due componenti è avvenuta mediante sorteggio svoltosi lo scorso 11 ottobre tra i nominativi inclusi negli appositi elenchi predisposti dall’Assessorato regionale agli Enti Locali, in possesso dei titoli di studio e professionali previsti dalla legge in materia. È stata poi cura del competente Ufficio comunale contattare i sorteggiati secondo ordine di estrazione ed acquisire, quindi, l’accettazione dell’incarico di componente.

Lo stesso criterio si sta seguendo per la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice dell’altro Concorso pubblici bandito dal Comune di Marsala: 6 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo (categoria “D/D1”).

Si ricorda, infine, che è pure in corso la procedura per il Concorso pubblico a titoli per l’assunzione a tempo pieno e determinato – cinque mesi – di 8 Agenti di Polizia Municipale (cat.”C/1″).