C1 Calcio a 5: la Primavera ha carattere ma rimedia una sconfitta contro il Real Termini

Nel Campionato di Eccellenza Girona A di Calcio a 5, settima giornata, anche la Primavera Marsala, oltre ai “fratelli” del Futsal, hanno subito una sconfitta in trasferta anche se le reti da ambo le parti non sono mancate affatto e questo fa denotare una partita comunque viva.

Il Real Termini Rekogest porta a casa il match per 8 a 5, con il giovane Cortese che batte la porta avversaria nei primi aiuti, seguito dal più esperto Giordano. Poco dopo, la porta diventa una sola: i lilybetani prima sotto di un goal, si portano sul pari e poi ribaltano il risultato per 3 a 2. I padroni di casa non si abbattono, si riportano sul pari e poi chiudono 5 a 2. La ripresa inizia male per la Primavera che subisce il 6 a 3 senza mai farsi intimorire.

Il Real Termini sul finale di partita si porta sulle 8 reti e in Zona Cesarini sono poi gli azzurri a chiudere sull’8 a 5. Per gli azzurri di Mister Figuccio sono andati a segno: Scarpitta, De Marco (tripletta) e Bonura. La Primavera resta nella parte alta della classifica a 10 punti.