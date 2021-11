Calcio a 5: il Marsala Futsal cede in casa al Palermo

Con il goal di Vallecchia al triplice fischio finale il Palermo Futsal 89 si impone 4 a 3 su un buon Marsala Futsal.

Al culmine di un buon incontro, gli azzurri sono stati costretti ad ingoiare il secondo boccone amaro consecutivo dopo lo stop di Alcamo. Il Marsala resta, quindi, a sette punti in classifica e scivola da una sola lunghezza dalla zona play out. Sabato prossimo sarà atteso in trasferta nella vicina Mazara.

Il Marsala regala letteralmente i primi dieci minuti del match dove gli ospiti hanno colpito con cinica precisione confezionando un micidiale 2 a 0 a firma di Lapi al quarto minuto e di Cavaliere all’11esimo. Sotto di due reti i padroni di caso si ridestano e, se pur con tiri dalla distanza, prendono a bersaglio la porta di Pastore. Al 23esimo Foderà si accentra e batte il portierone palermitano e all’ultimo minuto del parziale, Secco con un diagonale, sporcato da una deviazione di un difensore, sigla il 2 a 2. Gli azzurri tornano in campo dopo il riposo ben determinati e al 40esimo completano la rimonta con Pizzo che dal dischetto del rigore, concesso per un tocco di mani in area, sigla il 3 a 2. Il Marsala è assolutamente padrone della partita e al 50esimo subisce anche il quinto fallo. Al 54esimo, però, arriva la prima doccia gelata, su un calcio di punizione da posizione defilata, il pallone termina sui piedi di Mazzamuto che tutto solo al secondo palo spedisce in rete. La reazione degli azzurri è veemente e Pastore deve superarsi in un paio di occasioni. In pieno recupero il goal del K.O., da un fallo evidente in favore del Marsala non sanzionato dalla coppia arbitrale, in contropiede, Vallecchia trova lo spiraglio giusto per battere Buffa e fissare il punteggio sul definitivo 3 a 4.



Mister Anteri a fine partita: “Dobbiamo accettare il verdetto inesorabile del campo che di certo non può renderci felici, però personalmente non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Abbiamo di certo sbagliato qualcosa ma rispetto alla sconfitta di Alcamo, stavolta, siamo stati traditi solo da alcuni episodi. Questo è il futsal e questo è il risultato di un campionato equilibrato, dove tutti possono perdere con chiunque”.

Il tabellino della gara



Marsala Futsal: Buffa, Li Causi, Foderà, Pellegrino Gabriele, Pizzo, Taormina, Costigliola, Trotta, Morabito, Emiliano, Secco, patti. Alleatore Marco Anteri;



Palermo Futsal Eightyniners: Pastore, Cavaliere, Mazzamuto, Paradiso, Garofalo, Caruso, Rosone, Sarta, Vallecchia, Biondo, Lapi, Di Cara. Allenatore Francesco Costanzo;



Arbitri: Salvatore Modica della sezione di Agrigento e Luciano Antonio Fabio della sezione di Caltanissetta;

Marcatori: 4′ Lapi (P), 11′ Cavaliere (P), 23′ Foderà (M), 30′ Secco (M), 40′ Pizzo su rig. (M), 54′ Mazzamuto (P), 60’+2 Vallecchia (P);

Ammoniti: 27′ e 35′ Sarta (P), 25′ Li causi (M), 35′ Cavaliere (P), 46′ Pastore (P), 48′ Pellegrino (M), 52′ Costigliola (M);

Espulsi: 27′ Renda Dirig. (M), 35′ Sarta (P);

Note: spettatori 150 circa.