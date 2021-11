Coronavirus in Italia, quasi 7 mila nuovi casi. Lieve calo di positivi in Sicilia

Continua a risalire il numero degli attuali positivi al Covid in Italia. Dai dati del Ministero della Salute emerge che nelle ultime 24 ore sono stati accertati 6.764 nuovi casi, 31 decessi e 3.392 guarigioni. Alla luce di ciò, gli attuali positivi sono 93.693.

La regione con più contagi giornalieri è la Lombardia (+823), davanti a Lazio (807), Veneto (773) e Campania (767).

In Sicilia si è invece registrata una lieve flessione: il numero degli attuali positivi è sceso a 7.572, in quanto i guariti (364) hanno superato i nuovi contagi (301) nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati, invece, 4. Dall’inizio della pandemia, le vittime di Coronavirus nell’isola sono state complessivamente 7.046. I ricoverati sono 367, di cui 43 in terapia intensiva a 323 nei reparti Covid degli ospedali siciliani.

Tra le nove province, quella che ha fatto registrare più contagi è stata, nuovamente, Catania (+134). A seguire Siracusa (52), Palermo (27), Trapani (26), Agrigento (20), Caltanissetta (18), Ragusa (11), Messina (7), Enna (6).