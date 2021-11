Lungomare Marsala: staccionata divelta a Capo Boeo

Il Lungomare di Marsala ha da poco ricevuto un finanziamento di 340mila euro assegnato dal Ministero dell’Interno per rifarsi il look, ma c’è ancora tanto da fare. L’area negli ultimi anni, grazie anche al Parco del Salato oltre che ai nuovi giochi fatti installare dall’attuale Amministrazione, sta sfruttando un’area che prima era buia e poco frequentata, oggi invece meta di tante famiglie, di bambini, di sportivi e camminatori e di locali.

Ma Capo Boeo già da oltre un anno vive una erosione importante, la zona del marciapiede sotto la curva ha richiesto le transenne per non far transitare nessuno e la costa preoccupa. Anche in questo caso si richiede un intervento e un investimento notevoli. Da diversi giorni, inoltre, la staccionata presente nell’area di Capo Boeo è completamente divelta e diversi cittadini segnalano l’accaduto. Non si sa se sia stata abbattuta da incivili o se sia stato il maltempo dei giorni scorsi fatto sta che poco rimane in quella parte della ringhiera in legno.