Si è riunita l’assemblea provinciale di Italia Viva per fare il punto politico sulle ultime amministrative e per aprire il dibattito su altri importanti appuntamenti elettorali.

“Sinergia e sintesi le parole che vengono fuori da questo incontro – afferma una nota stampa del partito di Matteo Renzi – necessario il dialogo con i territori della provincia. I prossimi incontri avranno come obiettivo quello di ampliare la discussione sulle amministrative che si svolgeranno nel 2022, da Erice a Misiliscemi.

Italia Viva, attraverso il suo coordinatore Giacomo Scala, non mancherà di esprimere le proprie proposte programmatiche e politiche , così come è stato per la città di Alcamo”.