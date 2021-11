Scuole Sicure in Rete, venerdì la presentazione on line del progetto

Venerdì 5 novembre, dalle ore 16 alle 18, sarà possibile partecipare alla presentazione on line del Progetto Scuole Sicure in Rete (SSinR), iniziativa volta a divulgare la cultura della sicurezza a scuola e sul lavoro promossa dalla scuola capofila, IISS Carlo Pisacane di Sapri, diretto dalla dirigente scolastica Franca Principe, con la presenza, tra i relatori, di professionalità specifiche con esperienza sul campo della sicurezza sul lavoro.

La rete di scuola vanta già l’adesione di oltre 40 scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale e mira ad abbracciare le comunità scolastiche e a proseguire il supporto formativo e tecnico per il personale scolastico e gli studenti.

“Lo scopo della rete – dichiara la dirigente scolastica Katia Tumbarello dell’I.C. Sirtori di Marsala, quale componente del Consiglio direttivo – è promuovere la cultura della sicurezza facendo squadra, partendo dal bisogni dei lavoratori nell’ottica della condivisione di buone pratiche con una formazione capillare ed iniziative che coinvolgano anche gli studenti, fin dalla più tenera età. La prevenzione, sia all’interno dei luoghi di lavoro che nelle macrosocietà extracurricolari, è il fulcro dell’agire quotidiano che deve assumere una connotazione di comportamento abitudinario mirato al benessere di tutti e al rispetto tra le parti, non mero atto esecutivo di una simulazione di un evento rischioso o di un contenuto argomentativo da conoscere ed acquisire. Siamo tutti consapevoli che il rischio non si può azzerare, soprattutto in contesti lavoratori affollati ove le interrelazioni sociali e professionali sono reticolari e dipendenti anche dalla sinergia di intenti con altri Enti ma è pur vero che la collaborazione tra le parti ,e soprattutto la conoscenza del sapere e del saper fare nel gestire l’imprevisto o nell’individuare una situazione emergenziale, tutela tutti e ciascuno nella misura in cui ognuno svolgerà il proprio ruolo con consapevolezza e assunzione di responsabilità”.

La rete SSInR mira ad incrementare la conoscenza, la consapevolezza dei rischi e l’adozione di comportamenti sicuri e diretti a ridurre il fattore rischio in ogni ambito della vita quotidiana; stimolerà l’assunzione di ruoli attivi sul fronte della sicurezza in ogni ambiente di vita: domestico, scolastico, lavorativo … Svolgerà altresì un ruolo cardine nello sviluppo di strategie e metodologie per collaborare tra Scuole, enti, parti sociali ed associazioni; sarà dato spazio alla valorizzazione delle attività didattiche sulla sicurezza nei Piani dell’Offerta Formativa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alla formazione del personale scolastico e degli alunni di ogni ordine e grado.

Una novità sarà l’istituzione di un Osservatorio nazionale delle scuole sicure per la raccolta di informazioni, il monitoraggio dei fattori di rischio e la rilevazione dei processi e delle attività di prevenzione; saranno promosse iniziative, attività di ricerca, formazione ed informazione, in particolare corsi e seminari finalizzati alla condivisione e alla diffusione delle buone pratiche, delle attività e dei progetti.

L’evento vedrà la Partecipazione di Lucia Fortini – Assessore alla Scuola Regione Campania; Franca Principe – Dirigente IIS Pisacane di Sapri – Scuola Capofila e Presidente SSinR; Maria Rita Pitoni – Dirigente Tecnico Ispettivo Miur; Emma Buondonno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Sonia Lucia Romeo – Sovrintendente Sanitario INAIL Calabria.

Introduce e modera Vittorio Sammarco, giornalista e scrittore, docente di comunicazione presso l’Università Pontificia Salesiana.