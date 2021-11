Aborto e obiettori in Sicilia, il Pd di Marsala sostiene la petizione lanciata dalla rete consultiva delle donne di Trapani

Il circolo del Pd di Marsala sostiene la petizione on line sulla questione degli obiettori di coscienza in provincia di Trapani. L’iniziativa, promossa dalla rete consultiva delle donne di Trapani ha fatto registrare oltre 300 adesioni nel giro di 24 ore.

Si legge nella nota del circolo territoriale del Pd di Marsala: “Dopo oltre quarant’anni dall’approvazione della Legge 194/78, in Sicilia, il diritto delle donne di scegliere è ancora utopia. Occorrono informazione, prevenzione e assunzioni di medici non obiettori, perché le difficoltà spingono le donne nelle mani di pericolosissime strutture clandestine. Il Pd si è battuto e si batterà sempre per difendere questa conquista di civiltà a tutela della libertà e della salute delle donne e per questo è convintamente al fianco della Rete consultiva donne della provincia di Trapani e invita tutti a sottoscrivere la petizione lanciata su change.org (https://chng.it/vVzPMvtd). È indispensabile far giungere al governo regionale la voce di tutti coloro che ritengono che i diritti delle donne e la tutela della loro salute non siano negoziabili. Chiediamo pertanto con forza all’Assessore Ruggero Razza e al Presidente Nello Musumeci di fare quanto in loro potere per garantire la piena attuazione della L194/78, anche disponendo concorsi pubblici per medici non obiettori”.