Primavera Marsala Calcio Under 14, pesante sconfitta contro la Libertas Borghetto

La Primavera Marsala, impegnata in Coppia Italia con la prima squadra, ha incassato una sconfitta pesante nella terza giornata del Campionato Giovanissimi regionale Under 14.

Alle 15 presso lo Stadio comunale di Strasatti, la signora Sonia Cintura della sezione di Trapani fischia l’inizio del match tra la Primavera Marsala e Libertas Borgetto, partita che si doveva giocare fuori casa. I ragazzi di mister Angelo Giacalone sono scesi in campo con grinta e determinazione riuscendo a dominare i primi dieci minuti di gioco fino al goal del numero sette azzurro, Marino Vincenzo che porta la squadra in vantaggio al 12° del primo tempo. La partita sembrava volgere al meglio quando il numero 8 della Primavera Marsala, Cristian Luminario, viene espulso per doppia ammonizione seguito a ruota, per un evidente errore arbitrale, dal capitano Gabriel Crimi.

Con grande delusione e con due uomini in meno i ragazzi di mister Giacalone continuano la loro prestazione fino alla fine del primo tempo che si chiude con, un risultato di 3 a 1 per il Borgetto. Anche il secondo tempo vede il prevalere della squadra palermitana, soprattutto a centro campo dove si avvertiva il vuoto creato dalla mancanza di due giocatori. Non mollano i ragazzi della Primavera che stremati dalla fatica, portano a termine la partita subendo il risultato di sei goal a due. Pesante la sconfitta per una partita rocambolesca che gli azzurri non dimenticheranno ma che mette in evidenza alcune falle arbitrali in partite già dal gusto nettamente agonistico.

Problema al centro dei dibattiti degli appassionati e delle società sportive che richiedono, da tempo, l’inizio degli arbitraggi a partire dagli esordienti, dando possibilità di esperienza prima di giungere alle categorie superiori. Prossimo appuntamento sabato 7 novembre, in casa contro il Città di Trapani.