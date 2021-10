Canino: “Importante divulgare la cultura della sostenibilità”

Il titolare dell’azienda marsalese presenta il convegno del prossimo 4 novembre al Baglio Oneto.

Si avvicina l’appuntamento con il convegno “Sostenibilità per le imprese: il Futuro si costruisce adesso”, in programma giovedì 4 novembre a Baglio Oneto, a partire dalle 15. L’iniziativa è organizzata da Canino Technological Innovation Srl SB e da ARB SpA Sustainability Consulting. A presentarla è Giuseppe Canino, titolare dell’azienda marsalese che da oltre 35 anni offre soluzioni e tecnologie innovative in ambito informatico.

“Ho conosciuto personalmente, a Marsala 7 anni fa, la dottoressa Ada Rosa Balzan con cui abbiamo realizzato il primo convegno in cui relazionò sui principi della sostenibilità, che non riguardano solo l’aspetto ambientale, ma anche economico e di governance. Da lì ho capito che il mondo sarebbe andato in quella direzione e siamo diventati partner della ARB, sviluppando per loro un’apposita piattaforma attraverso il nostro team, formato da quattro ingegneri”. Si tratta di SI Rating, un sistema che si propone di misurare, monitorare e comunicare correttamente la sostenibilità valutando gli impatti Ambientali, Sociali e di Governance. “E’ una piattaforma che ci ha consentito di creare un percorso verso la sostenibilità – spiega l’ingegnere Roberto Ragona – è un algoritmo che si basa su riferimenti internazionalmente riconosciuti tra i quali SASB, con cui ARB ha una collaborazione ufficiale da tempo”.

Proprio da questa collaborazione nasce l’evento del 4 novembre a cui si sono già registrate iscrizioni da tutta la Sicilia. “Sul territorio – prosegue Canino – siamo stati tra i primi ad occuparci di bilancio di sostenibilità. Adesso che sta cambiando la direttiva europea sull’obbligo di affiancare questo strumento al bilancio fiscale diventa quantomai importante divulgare la cultura della sostenibilità, verso cui anche tanti giovani stanno mostrando interesse. Da qui è nata l’evoluzione della piattaforma in SI Road che include anche uno strumento per agevolare la rendicontazione degli indicatori per redigere il proprio bilancio di sostenibilità, SR tool allineato al GRI”.

L’evento del 4 novembre si configura dunque come una tappa propedeutica ad ulteriori attività, che dal prossimo anno prevedono un calendario di iniziative specifiche, con la partecipazione di professionisti del settore, riconosciuti e accreditati a livello nazionale.