Ognissanti, al Cimitero di Marsala l’1 e il 2 novembre bus e navette gratuiti per il centro

Le prossime giornate, dedicate alla Commemorazione dei Defunti e alla festività di Ognissanti, sono notoriamente caratterizzate da una notevole confluenza di cittadini nel centro urbano di Marsala, nonché di visitatori al Cimitero. Al fine di ridurre e rendere più fluida la circolazione veicolare – su direttiva del sindaco Massimo Grillo, poi fatta propria dalla Giunta Municipale – è stata deliberata la fruizione gratuita del servizio comunale di trasporto pubblico per le giornate dell’1 e 2 Novembre, con corse operative dalle ore 7 alle ore 14. In particolare, senza alcun costo, si potrà viaggiare sui bus di qualsiasi linea per raggiungere il centro urbano. In più, come lo scorso anno, i cittadini avranno a disposizione un servizio gratuito di due bus navetta per il Cimitero.

Navetta A (partenza ore 8 dallo Stadio Municipale)

– ogni 25 minuti; ultima corsa ore 13:30

ANDATA: via Olimpia, via Della Gioventù, via Dante Alighieri e fermata in prossimità di via Santa Rita (ingresso secondario del Cimitero)

RITORNO: via Dante Alighieri, via Degli Atleti, Stadio (prosegue per Piazza Del Popolo)

Navetta B (partenza ore 8 dalla Stazione Ferroviaria)

– ogni 30 minuti; ultima corsa ore 13:30

ANDATA: viale Fazio, via Roma, via Itria, piazzale Sant’Agostino (ingresso principale Cimitero)

RITORNO: via Selinunte, via Gambini, via Sirtori, corso Calatafimi, via Crispi, Piazza Pizzo, Stazione FS

Per consentire l’ampia fruizione delle navette, è altresì previsto che i bus provenienti dal versante Nord facciano sosta al capolinea della Circolare A dello Stadio Municipale; mentre i bus provenienti dagli altri versanti troveranno coincidenza con la Circolare B alla prima fermata di via Roma. La sosta delle auto sarà gratuita sia nel parcheggio della zona Stadio che in quello dell’ex scalo merci FS.

Intanto, sempre nell’imminenza delle suddette ricorrenze, la Polizia Municipale ha disposto alcune variazioni alla circolazione veicolare nell’area di confluenza al Cimitero. In particolare, dalle ore 22:00 del 31 Ottobre e fino alle ore 18:00 del 2 Novembre, gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione all’obbligo di divieto di sosta istituito nelle seguenti strade (o tratti di esse): vie Sirtori, Gambini, Itria, Libertà, Selinunte, Santa Rita, Corso Calatafimi.

Inoltre, nei giorni 1 al 2 Novembre – dalle ore 7:00 alle ore 18:00 – è istituito il divieto di transito veicolare nelle vie Messina e Aspromonte (tratto compreso tra via Mentana e via Messina). Nelle stesse giornate, dalle ore 6:00 alle ore 18:00, sarà vigente il senso unico di marcia in alcuni tratti delle vie Selinunte, Itria e Libertà.

Infine, nelle giornate dell’1 e 2 Novembre sarà consentito raggiungere i piazzali antistanti il Cimitero, ma la sosta – ove possibile – non potrà eccedere i 60 minuti.