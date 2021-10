Il maltempo sposta a Marsala una nave quarantena. Ma i migranti sbarcheranno altrove

E’ una nave quarantena, quella che da alcuni giorni staziona di fronte le coste marsalesi. Sull’imbarcazione della GNV si trovano circa 260 migranti, provenienti dal Nord Africa o dalle zone sub sahariane e che sono stati soccorsi nel Canale di Sicilia dopo essersi messi in viaggio verso le coste europee, in molti casi per sfuggire a guerre o persecuzioni. La nave era stata assegnata al Porto di Trapani, ma le condizioni meteo avverse hanno consigliato lo spostamento verso Marsala, meno esposta ai venti e alle mareggiate in questi giorni. Ad ogni modo, non è previsto lo sbarco dei migranti a Marsala: non appena concluderanno l’iter previsto dalla quarantena e le condizioni meteo lo consentiranno lasceranno la nave e verosimilmente scenderanno sulla terraferma a Trapani.