Danni maltempo, ad Alcamo allarme spostamenti. Scuole chiuse

Il Comune di Alcamo per la giornata di oggi, 25 ottobre, chiude le scuole a causa del maltempo.

Il verificarsi di fenomeni di precipitazioni piovose intense, già a partire da ieri, stanno comportando accumuli al suolo con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti di terreno e fango, tali da aver causato diffusi danni su tutto il territorio comunale, sia ad abitazioni che a infrastrutture stradali, edifici pubblici e privati.

Il perdurare dello stato comporta allarme per lo spostamento dei cittadini e della popolazione scolastica e per questo le scuole sono state chiuse oggi. Inoltre il Comune ha convocato tutti i responsabili di funzione del Centro Operativo Comunale per le ore 9, presso la sede del C.O.C. sita in Piazza San J.M. Escrivà.