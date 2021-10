Allerta meteo: pioggia e vento sulla provincia di Trapani

Comer avevamo preannunciato ieri 23 ottbre, la èpertubazione metereologica si èabbattura enlal tarda mattinata di oggi sulla Sicilia occidentale. Il temporale era stato preannunciato dalla Protezione Civile caratterizzato dalal forte pioggia, mare in burrasca e raffiche di vento. la temperatura si è abbassata sotto i 15 gradi°.

Maltempo è segnatalato anche in Sicilia Orientale. A Marsala la situazione rimane sotto controllo i soliti allagamenti nelle solite bìnote arterie stradali, via Mazara Vevcchia in primis. Ndessuna chiamata particolare per i vigili del fuoco di corso Calatafimi. Voli regolari all’aeroporto di Trapani Birgi.