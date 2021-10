Gastronomia e archeologia, l’Alberghiero “Damiani” delizia i palati per i 50 anni dalla scoperta della Nave Punica

Venerdì 15 ottobre al Museo Archeologico Regionale Lilibeo-Marsala si è svolto il Convegno internazionale su “La nave punica di Lilibeo-Marsala, a 50 anni dalla scoperta”, realizzato con il sostegno della Honor Frost Foundation e gli studenti dell’Istituto Agrario e Alberghiero “Abele Damiani” non sono mancati all’appuntamento.

Si è parlato del restauro e della valorizzazione della Nave Punica, promuovendo l’eredità scientifica dell’archeologa subacquea Honor Frost, il cui nome è strettamente legato al ritrovamento e al recupero del relitto punico, e alla quale è stata intitolata anche la Sala espositiva della nave punica.

La giornata si è poi conclusa con un light lunch allestito dal team esperto di alunni e docenti dell’Istituto Alberghiero scelto come partner dell’evento. Dopo il grande successo ottenuto agli Stati Generali dell’Export, ancora una volta l’”Abele Damiani” si è distinto in un altro evento importante e di grande spessore culturale per la città di Marsala. Nonostante le difficoltà strutturali che la scuola sta vivendo, con l’interdizione delle 16 aule e della storica Aula Magna, la scuola non si è fermata e gli alunni e i docenti di Laboratorio hanno rappresentato al Museo Lilibeo i sapori e gli odori della cucina siciliana, allestendo un elegante banchetto con un menù vario, ricercato e molto apprezzato, confermando ancora una volta, la serietà e la professionalità di una scuola che guarda al futuro dei propri studenti ed offre reali opportunità di crescita professionale ed umana.

Tra gli intervenuti anche l’assessore dei Beni culturali e dell’identità siciliana, Alberto Samonà, la direttrice del Parco Archeologico di Lilybeo-Marsala, Annamaria Parrinello, l’archeologa Rossella Giglio, direttrice del Parco Archeologico di Segesta e il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che hanno apprezzato molto le prelibatezze dei ragazzi.