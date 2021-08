Petrosino: causa l’aumento dei casi di Covid non si terranno Cabaret e Tomboliamo

La Pro Loco di Petrosino rende noto che a causa della forte ripresa dei contagi nel territorio, sono stati annullati/rinviati i due spettacoli organizzati dall’associazione petrosilena e dai Trikke e Due ed inseriti all’interno del cartellone “Petrosino Estate 21”.

“Il Covid “stoppa” ancora una volta “Tomboliamo” e di conseguenza anche il secondo spettacolo previsto quest’anno. Purtroppo anche quest’anno, a causa delle restrizioni, delle misure di prevenzione imposte dai protocolli di sicurezza e soprattutto per salvaguardare la salute dei cittadini, la manifestazione non si terrà.

“Cabaret – Aspettando la Tombola” (venerdì 27 agosto) e “Tomboliamo 2021” (sabato 28 agosto) sono rinviati al 2022 ma se ci saranno le condizioni potranno essere svolti nel periodo invernale, al chiuso.

I responsabili delle due associazioni, Vita Patti ed Enzo Amato: “Ci spiace non poter dar seguito alle legittime aspettative di quanti ci onorano della loro presenza: spettatori affezionati, sponsor e attività commerciali, gli artisti del territorio coinvolti… che annualmente partecipano sempre con grande entusiasmo alle nostre iniziative di svago. Risulta oggettivamente impossibile garantire la sicurezza dal contagio. Si confida in una celere ripresa della normalità ed in un miglioramento delle condizioni di sicurezza per tutti i cittadini. Sperando finalmente che il 2022 possa essere l’anno buono”