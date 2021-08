Territorio trapanese devastato dagli incendi. Sinistra Italiana chiede le dimissioni di Musumeci

Circa 40 interventi nel giro di 24 ore sono stati effettuati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco nel trapanese. Un impegno di grande rilievo, che si è esteso – laddove necessario – anche alle zone limitrofe alla provincia e che si aggiunge a quello delle giornate e delle settimane precedenti. Il quadro che emerge costeggiando molte strade del territorio trapanese è comunque devastante, con numerosi ettari di terreno completamente distrutti dai roghi. Danni incalcolabili da un punto di vista ambientale e rischi per la sicurezza nelle zone montuose o collinari, dove rappresentano un baluardo insostituibile contro possibili eventi franosi. Il bollettino della Protezioni Civile Regionale ha proclamato lo stato di preallerta per la provincia di Trapani anche per oggi, alla luce delle temperature, che benchè in calo, restano alte sull’isola, tanto che in diverse province (Palermo, Enna, Caltanissetta, Catania, Agrigento) l’allerta è ancora una volta rossa, con un’alta possibilità di incendi dovuti a ondate di calore sopra la media stagionale.

In attesa di capire la tendenza delle prossime settimane e di procedere a una prima, parziale, conta dei danni, si registra la presa di posizione di Sinistra Italiana Trapani, che chiede le dimissioni del presidente Nello Musumeci, addebitando al suo esecutivo l’evidente ritardo nelle azioni di programmazione e prevenzione, citando quanto dichiarato dalla Protezione Civile: “La responsabilità nell’ambito di ciò che si fa contro gli incendi boschivi sono chiare. Le norme prevedono che la lotta attiva sia di competenza delle Regioni. E lotta attiva non è solo spegnimento, ma anche sorveglianza e avvistamento. Allo Stato spetta il coordinamento del concorso aereo quando le Regioni non riescono con i propri mezzi a intervenire”. “Ancora una volta – si legge nella nota inviata alla stampa – il governo Musumeci conferma di essere inesistente, inerme ed incompetente. Un governo sorretto da una maggioranza, che in questi giorni in cui la Sicilia brucia, più che pensare ai Siciliani, pensa ai cambi di casacca e di poltrona. Dopo il fallimento del piano vaccinale regionale e del piano dei rifiuti registriamo purtroppo un ulteriore triste primato. Al Presidente Musumeci, che siamo sicuri ami questa terra, chiediamo di compiere il gesto d’amore più bello che oggi possa fare: SI DIMETTA!” Al contempo, Sinistra Italiana Trapani ringrazia il corpo dei vigili del fuoco, della forestale, della protezione civile, e tutti quei volontari “che in queste ore si sono adoperati con sforzi disumani nello spegnimento degli incendi che hanno interessato buona parte del territorio trapanese. Un ringraziamento vogliamo rivolgerlo anche a tutti i sindaci siciliani che in questi giorni si sono impegnati in prima linea per porre in essere tutte quelle iniziative che garantissero la messa in sicurezza dei propri cittadini nonostante i comuni dispongano di risorse alquanto limitate”.