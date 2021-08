Francesca Campagna alla Fly Volley Marsala

L’organico della GesanCom Fly Volley Marsala si arricchisce di un nuovo innesto. Si tratta di Francesca Campagna, 24enne castelvetranese, nelle ultime stagioni in forza al Palermo in B2. Nel suo curriculum spiccano il Trofeo Tre Mari di Taormina nel 2010, la convocazione nel collegiale della nazionale juniores del CT Mencarelli, le vittorie dei titoli regionali U16 ed U18 con la Pallavolo Marsala nel 2013 e la conseguente partecipazione alle finali nazionali. Vince la medaglia d’argento ai Giochi delle Isole in Corsica nel 2013. Nel 2015 e nel 2016 ha contribuito alla doppia promozione, fino alla B2, per la Efebo Volley Castelvetrano e nelle ultime cinque stagioni è stata in forza al Palermo in B2.

Francesca, giunge alla Fly Volley Marsala di Coach Marco Adornetto, proprio nel momento della pubblicazione, da parte della Fipav, del girone P della B2 per la nuova stagione 2021/2022. Il girone, da 11 squadre tutte siciliane, prevede un play off promozione tra le prime due classificate e la retrocessione delle ultime tre (quattro per i gironi da 12). Inizio dei giochi previsto per il 16/17 ottobre 2021 anche se la formula esatta verrà comunicata con la stesura dei calendari provvisori.