Coronavirus in Italia, quasi 7 mila nuovi casi. Sicilia ancora sopra gli 800 contagi

Quasi 7 mila i nuovi positivi al Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore il Ministero della Salute ha accertato 6.968 casi, a fronte di 4.450 guariti, 31 deceduti. Complessivamente, il numero degli attuali positivi sale a 118.761. I tamponi processati sono stati 230.039, conseguentemente l’indice di positività sale al 3%. I nuovi ricoveri sono 68, per un totale di 2948 persone nei reparti ordinari, mentre sono 15 i posti letto occupati in più nelle terapie intensive, a fronte di alcune dimissioni.

Per il sesto giorno consecutivo, la Sicilia mantiene il poco invidiabile primato per quanto riguarda i contagi giornalieri (+868), davanti a Toscana (+774), Lombardia (+768), Lazio (+645) e Veneto (+620).

Nell’isola, gli attuali positivi salgono a 15.584, per effetto degli 868 nuovi casi, dei 9 decessi e dei 472 guariti. Sale a 518 il numero dei ricoverati in Sicilia, di cui 59 in terapia intensiva e 459 presso i reparti Covid.

Tra le nove province, il dato più elevato lo fa registrare Catania (+199), davanti a Palermo (+164), Agrigento (+133), Ragusa (+129). Sotto quota cento Caltanissetta (+94), Trapani (+59), Siracusa (+49), Enna (+33) e Messina (+8).