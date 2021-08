Senza luce rischia di non poter utilizzare il ventilatore meccanico: provvidenziale intervento dei vigili del fuoco a Marsala

I disagi legati all’interruzione dell’energia elettrica a Marsala hanno rischiato di provocare conseguenze molto gravi per una famiglia lilybetana. In particolare, ieri, ci sono stati momenti di apprensione a casa di un uomo, che si serve della ventilazione meccanica per respirare. La corrente è andata via intorno alle 14.30: dopo circa 3 ore vedendo che l’erogazione elettrica non tornava alla normalità la moglie ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti con un gruppo elettrogeno per l’alimentazione e la ricarica del ventilatore meccanico, che ha un’autonomia di circa 5 ore con le proprie batterie ricaricabili. Di conseguenza, se non fossero intervenuti i vigili del fuoco, il prolungato disservizio avrebbe determinato l’impossibilità da parte dell’uomo di utilizzare il mezzo, che si sarebbe completamente scaricato alle 19.30. L’intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di assicurare la respirazione forzata dell’uomo, mentre la corrente elettrica è tornata nell’abitazione solo alle 20.45. Grande e comprensibile gratitudine dei familiari della persona soccorsa nei confronti dei vigili del fuoco, che – già impegnatissimi in questo periodo con gli incendi – hanno effettuato un vero e proprio salvataggio, in una situazione particolarmente delicata.