Coronavirus: +6.599 casi in Italia, in Sicilia +789 e 348 guariti

In Italia l’emergenza Coronavirus conta oggi 6.599 positivi, con 24 deceduti (totale da inizio pandemia di 128.187) e 2.936 guariti (totale 4.150.915). Sono stati effettuati 244.657 tamponi e il tasso di positività è del 2,7%, in calo rispetto al 3,4% di ieri.



Gli attuali positivi in totale sono 104.685, con un incremento ulteriore di 3.639 casi.

Sono 277 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia (+9), i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.449 (+40), mentre 101.959 persone si trovano in isolamento domiciliare.

In Sicilia invece sono 789 i nuovi positivi, 9 i deceduti (totale 6.076) e 348 i guariti (totale 227.985).

Gli attuali positivi sull’isola in totale sono 12.979, con un incremento di 432 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 14.547 (si contano anche quelli rapidi): l’incidenza è al 5,42%.

Degli attuali positivi, 375 (+13) pazienti sono ricoverati con sintomi, 42 persone sono in terapia intensiva (+2).