Ponte Stretto, Giovannini “Prima fase fattibilità entro primavera 2022”

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Per dar seguito all’impegno del Governo espresso dalla Camera si dovrebbe procedere con la redazione di un progetto di fattibilità tecnica e economica andando a indagare tutti gli aspetti che il gruppo di lavoro ha segnalato, sul piano del progetto in quanto tale dal punto di vista ingegneristico, naturalistico, sismico per le due opzioni che sono state evidenziate”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, sull’attraversamento stabile dello Stretto di Messina. “E’ disponibile – ha proseguito – il finanziamento di 50 milioni individuato con la legge di bilancio 2021. La prima fase del progetto di fattibilità potrebbe concludersi entro la primavera del 2022, per avviare un dibattito pubblico e pervenire a una scelta condivisa in modo tale da evidenziare le risorse nella legge di bilancio per il 2023, nel caso in cui si scelga uno dei due impianti progettuali. In ogni caso – ha concluso – sarebbe opportuna l’istituzione di un gruppo di lavoro dedicato a supportare e coordinare l’intero processo, con la partecipazione di esperti e rappresentanti dei ministeri coinvolti”. “Il gruppo di lavoro – ha continuato Giovannini – ha svolto un’analisi dei fabbisogni guardando alla domanda di mobilità pre-Covid. E’ emerso che i traffici dello Stretto di Messina sono rilevanti rispetto alla scala nazionale: 11 milioni di passeggeri/anno, confrontabili con quelli movimentati dagli aeroporti siciliani, 0,8 milioni di veicoli pesanti/anno per il trasporto merci e poi 1,8 milioni di veicoli leggeri/anno”.

(ITALPRESS).