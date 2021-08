La morte di Francesco Pantaleo: attesa per l’autopsia, potrebbe slittare a domani

Potrebbe slittare a domani l’esame autoptico sul corpo senza vita di Francesco Pantaleo. Inizialmente prevista per oggi, l’autopsia potrebbe infatti essere effettuata nella giornata di domani. Solo allora, verosimilmente, verranno sciolti alcuni tra i principali nodi relativi al tragico decesso del 23enne studente lilybetano, il cui cadavere è stato ritrovato carbonizzato a San Giuliano Terme, a cinque chilometri dalla sua abitazione universitaria in circostanze ancora oscure. In particolare, si spera di ottenere elementi utili a capire se si è trattato di istigazione al suicidio (come inizialmente ventilato) o di omicidio, come il luogo del ritrovamento lascerebbe pensare. Al momento attuale non risulta nessun soggetto indagato. Tuttavia, nei giorni scorsi la Procura di Pisa ha sentito a sommarie informazioni amici e conoscenti di Francesco, anche se i principali indizi si cercano dai fotogrammi e dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, tra cui quella della Stazione ferroviaria di San Rossore. Non è finora emerso alcun elemento di interesse investigativo dal computer o dal cellulare di Francesco Pantaleo. Oggi la Procura nominerà, inoltre, un pool di consulenti (un chimico, un tossicologo, un genetista e un consulente forense) che avranno il compito di analizzare ogni tipo di traccia individuata sui campioni che è stato possibile recuperare. Tra le altre cose, si cercheranno materiali potenzialmente riconducibili a una tanica o a un contenitore per liquidi o sostanze infiammabili.

Marsala è ancora sotto shock, dopo la tragica notizia di venerdì sera che ha gettato nella disperazione la famiglia, che mai avrebbe immaginato un epilogo simile dopo la scomparsa, avvenuta sabato 24 luglio. Da più parti sono arrivate sollecitazioni al sindaco Massimo Grillo per la proclamazione di una giornata di lutto cittadino, come avvenne per l’omicidio di Nicoletta Indelicato. Anche il Consiglio comunale, ieri pomeriggio, ha iniziato la seduta esprimendo parole di profondo cordoglio per l’accaduto, dedicando – per iniziativa del presidente Enzo Sturiano – un minuto di raccoglimento alla memoria di Francesco Pantaleo. Fonti vicine all’amministrazione comunale fanno sapere che la giornata di lutto cittadino verrà effettivamente proclamata in coincidenza il giorno dei funerali, quando la città non farà certamente mancare la propria partecipazione e la propria vicinanza ai familiari, compatibilmente con le misure restrittive legate al Covid-19.