Incendio a Trapani: a fuoco una discarica su un terreno sequestrato

Una discarica a cielo aperto è andata a fuoco nel pomeriggio di ieri a Trapani, in contrada Milo. Si tratta di un’area sottoposta a sequestro penale, estesa circa un ettaro, il cui terreno privo di recinzione è proprietà dei fratelli Messina (Giovanni, Maria e Vincenzo). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Trapani. Considerevole lo sforzo di uomini e mezzi che si è reso necessario per estinguere il rogo: si è infatti reso necessario l’impiego di 33 unità, 14 automezzi e del supporto delle squadre operative provenienti da Marsala ed Alcamo.

I rifiuti accatastati in preda alle fiamme era costituiti da notevoli quantità di cassette di plastica e legno per il trasporto di prodotto ortofrutticoli, materiali di imballaggio in plastica, pedane in legno, cartoni ed altri materiali combustibili di varia natura, compresi due autofurgoni Fiat Ducato.

All’arrivo delle prime due squadre provenienti dalla sede centrale l’incendio si presentava generalizzato e con la produzione di intenso fumo nero, che si dirigeva verso Paceco. Le fiamme avevano raggiunto anche alberi di ulivo posti nelle vicinanze della discarica.

Il personale dei vigili del fuoco, munito di autoprotettori, ha attaccato il fronte del fuoco da più punti e ha provveduto allo spegnimento delle fiamme mediante l’utilizzo di schiume antincendio. Di origine dolosa le cause dell’incendio. Sul posto anche personale della Polizia di Stato che si sta occupando delle indagini per chiarire la dinamica dell’episodio. Fortunatamente, non ci sono stati danni a persone.