Trapani: sanzionato ambulante abusivo di ortofrutta

In data odierna la sezione annona della Polizia Municipale di Trapani ha effettuato un intervento in via Nicolò Burgio ad angolo con la via Vespri lato muro di cinta Ferrovie, dove un ambulante abusivo esercitava l’attività di vendita sul suolo pubblico di prodotti ortofrutticoli senza la relativa licenza.

La sezione ha proceduto a sanzionare il venditore per un importo di 309 euro e a sequestrare 180 chili di prodotti ortofrutticoli che, dopo la visita dell’Ufficiale sanitario dell’ASP, se commestibile, verranno dati in beneficenza ad un ente assistenziale.