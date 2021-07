Coronavirus: in Italia +6.513, in Sicilia oltre i 900. Nel trapanese +56

Sono 6.513 i positivi di oggi al Coronavirus in Italia, secondo il report giornaliero del Ministero della Salute. Sono 16 le vittime (totale da inizio pandemia di 128.063) e 2.170 (totale 4.134.680). L’indice di positività scende al 2,4%, ieri era al 2,7%. Sono stati effettuati +264.860 tamponi.

Gli attuali positivi nel Paese sono 87.285, con un incremento di 4.323.



Sono 214 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+13), i ricoveri ordinari sono 1.851 (+39) e 85.220 persone si trovano in isolamento domiciliare.

La Sicilia invece supera i 900 casi in un giorno, ovvero 901, con 4 deceduti (totale 6.047) e 222 guariti (totale 226.243).

I positivi complessivamente sull’isola tornano sopra i 10mila (10.670), con un incremento di 675 casi.

Sono 20.610 i tamponi processati e l’indice di positività scende al 4,4% (ieri era il 5,5%). Sono 275 le persone in ricovero ordinario, 31 in terapia intensiva e 10.364 in isolamento domiciliare.

A livello provinciale, sono 257 i casi a Palermo, 140 a Catania, 37 a Messina, 18 a Siracusa, 56 a Trapani, 219 a Ragusa (gli 0 di ieri era un errore), 61 a Caltanissetta, 96 ad Agrigento e 17 a Enna.