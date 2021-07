La spiaggetta dello Stagnone abbandonata tra alghe e rifiuti e… cartelli

La spiaggetta di fronte Villa Genna, nella Riserva Orientata delle Isole dello Stagnone, proprio accanto all’inizio della pista ciclabile, non era mai stata così come ora in pessime condizioni. Ogni anno l’area è stata oggetto di numerosi articoli per sollecitare Comune ed ex Provincia a ripulire la spiaggetta da alghe, rifiuti ed altro materiale che attira insetti.

Ma quest’anno, al 29 di luglio, ancora nessun operaio al lavoro benchè la spiaggia sia presa d’assalto da bagnanti che portano bimbi piccoli al mare. Peraltro – a parte un cestino dei rifiuti che viene fortunatamente svuotato – a terra si trova il cartello di avviso lavori della pista ciclabile ormai finita e il molo in pietra che versa in condizioni critiche da anni. Insomma non un bel vedere.