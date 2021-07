ENNA (ITALPRESS) – Due canadair e un elicottero ancora in azione per spegnere gli ultimi focolai a Enna, dove nelle scorse ore i residenti hanno vissuto momenti di sconforto legati al vasto incendio che ieri ha interessato la strada provinciale 2 nella zona del bivio Kamut, lambendo diverse abitazioni. In zona mezzi dei vigili del fuoco sono impegnati per domare i roghi e bonificare l’area. Gli accessi al paese, in via precauzionale, sono presidiati dalle forze dell’ordine.

