Scrive Gaspare Barraco sui vaccini obbligatori

Subito vaccini obbligatori per non essere travolti dalla tante varianti. Stanno ripartendo i contagi, i divieti e i morti. Se la tua non vaccinazione anticovid è un rischio per gli altri, il vaccino deve essere obbligatorio, come quelli per i neonati. Per Favignana in centinaia ogni giorno partono con il traghetto senza mascherina. Adesso ripartono i concerti. Si Rischia il ritorno alle chiusure totali e al riempimento degli ospedali covid. L’economia andrà a picco. Subito vaccini obbligatori!!!

Cav.ing.Gaspare Barraco