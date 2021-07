Sottopassaggio ferroviario Terrenove: primi ‘no’ nel corso dell’incontro con cittadini e consiglieri

Si è tenuta ieri pomeriggio, la prevista riunione – presso i locali dell’associazione Il Risveglio di contrada Terranove – per discutere dell’eliminazione del passaggio a livello della zona. L’incontro, voluto dall’Amministrazione comunale, ha visto presenti una cinquantina di abitanti del luogo.

Oltre al sindaco Massimo Grillo, erano presenti il suo vice Paolo Ruggieri e gli assessori Giuseppe D’Alessandro e Arturo Galfano. Sono intervenuti anche i consiglieri comunali Flavio Coppola, Pino Ferrantelli, Giancarlo Bonomo e Gaspare Di Girolamo.

Il primo cittadino ha ricordato come il sottopasso da realizzare al posto del passaggio a livello, fa parte di un primo step di finanziamento per eliminare le sbarre, per un importo di 27 milioni di euro e che prevede anche la soppressione del passaggio a livello di via Grotta del Toro e di via Lipari. L’atto è stato illustrato tecnicamente dall’ingegnere Alessandro Putaggio.

Un gruppo di cittadini ha presentato un documento dove, in buona sostanza, si dichiaravano contrari alla realizzazione di un sottopasso. Contrari anche, nei loro interventi, due dei quattro consiglieri comunali presenti. Ferrantelli ha sottolineato come si tratti di uno spreco di denaro pubblico: “Il passaggio a livello resta chiuso soltanto pochissimi minuti quando passano le locomotive – ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia -, in quanto ad azionare le sbarre è il capotreno che lo fa nell’immediata vicinanza e provvede al rialzo delle stesse quando il treno è già passato. Non si registrano ritardi notevoli. Queste somme potrebbero essere utilizzate invece per cominciare a pensare seriamente all’eliminazione del passaggio a livello semmai di corso Calatafimi dove le code ormai raggiungono le molte decine di minuti”. Ferrantelli ha dichiarato che pur non essendo vincolante “… il mio voto sarà contrario alla realizzazione del progetto”.

Dello stesso parere si è detto Flavio Coppola, che ha annunciato il suo voto contrario in Aula. Favorevole invece il consigliere Gaspare Di Girolamo. Nella relazione presentata dai cittadini si sottolinea anche che il sottopassaggio riscontrerebbe delle difficoltà aggiuntive in quanto sotto il binario, a pochi metri, è presente una falda acquifera. Il sindaco ha annunciato che si terrà un ulteriore passaggio che dovrebbe essere l’ultimo, con una nuova conferenza di servizi, prima dell’approdo in Consiglio comunale.