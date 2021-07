Oltre 100 giovani italiani bloccati a Malta, molti positivi. “Sull’isola solo se vaccinati”

Una vacanza da incubo per oltre 100 giovanissimi italiani che si sono ritrovati in quarantena a Malta. Di questi, 50 sono positivi al Coronavirus, mentre gli altri sono in isolamento obbligatorio in quanto hanno avuto dei contatti. Pare si tratti di minorenni e qualche maggiorenne in vacanza.

Ieri l’ambasciata in contatto con i ragazzi, ha organizzato con le autorità maltesi un servizio di trasporto per radunare gli studenti al Corinthia Marina, a Saint Julian, riconvertito in Covid Hotel, al quale nessuno può avere accesso. Il cluster, si apprende, ha colpito anche ragazzi francesi e spagnoli.

Ricette e farmaci sono in arrivo per alcuni degli italiani risultati positivi. L’intervento è scattato grazie al Comitato Cura Domiciliare Covid-19 a cui ha chiesto aiuto la mamma di uno dei giovani contagiati. Subito si sono attivati due medici del gruppo fondato dall’avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato che oggi, peraltro, chiederà nuovamente al Ministro Speranza di validare il loro lavoro con una Conferenza Nazionale organizzata sul lungomare di Napoli.

Da mercoledì prossimo a Malta potranno entrare soltanto le persone che avranno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. La decisione è stata presa dal vicepremier e ministro della Salute.

Al momento si sa che i giovani negativi non possono rientrare.