Coronavirus: in Italia incidenza casi quasi all’1%, in Sicilia 183 positivi

Sono 1.391 oggi i positivi al Coronavirus in Italia. Se aumentano di nuovi i casi nel paese, di contro calano i deceduti: solo 7 in più di ieri (per un totale da inizio pandemia di 127.775); i guariti sono 1.318 (totale 4.102.420). I tamponi effettuati sono +143.332. Il tasso di positività sale da 0,7% a 0,97%, a un passo dunque dall’1%, come non succedeva dal 14 giugno.

I positivi complessivi sono 41.081, dopo diverse settimana un piccolo incremento di casi: 66.

Sono 1.134 i ricoveri ordinari (-13), 161 in terapia intensiva (0) e 39.786 persone si trovano in isolamento domiciliare.

In Sicilia invece, oggi sono 183 i nuovi positivi, solo 2 i deceduti (totale 5.992) e 78 guariti (totale 223.648).

I positivi complessivi sull’isola sono 3.650, con un leggero incremento di 103 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.322 (si contano anche quelli rapidi). L’’incidenza dunque sale al 2,5%.

Degli attuali positivi, 129 pazienti sono ricoverati con sintomi, 17 persone sono in terapia intensiva (-1).

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Caltanissetta 46, Ragusa 36, Enna 21, Catania 19, Messina e Siracusa 15, Palermo 12 e Trapani 12, Agrigento 7.