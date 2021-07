Il Papa ricoverato per un intervento al colon, secondo fonti stampa l’intervento è terminato ed è andato tutto bene

“Questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico.”

Con questo breve comunicato la sala stampa vaticana comunica del ricovero del Papa al Gemelli per un intervento a cui verrà sottoposto oggi pomeriggio 4 luglio, e che si assicura essere di routine. L’intervento di fatto è stato programmato nel primo giorno di riposo del Papa: a luglio, infatti, sono interrotte le udienze e Francesco rimane a Santa Marta. In Vaticano non si respira apprensione.

L’auto di Francesco, come di consueto, senza particolari segni di riconoscimento, ha lasciato il Pontefice all’ingresso della struttura ospedaliera del Gemelli verso le 15. Con lui solo un ridottissimo seguito: soltanto l’autista e uno stretto collaboratore di Francesco. In quel momento, nessuno dei normali degenti del Gemelli si è accorto di qualcosa di particolare che stesse accadendo. Nessuno neanche della gran parte del personale del policlinico universitario – se non i medici direttamente coinvolti – era a conoscenza dell’intervento chirurgico cui doveva essere sottoposto il Papa.

Francesco è stato sistemato al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che in passato hanno già ospitato i ricoveri papali, come quelli di Giovanni Paolo II.

