I dati nazionali e regionali dei nuovi contagiati di covid sabato 3 luglio

Sono 932 casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia da giorno 2 al 3 luglio.

Sono stati 22 i decessi a fronte di 228.127 tamponi. Il tasso di positività è allo 0,4%. Continua il calo dei posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia: sono 204, 9 in meno di ieri, con 2 nuovi ingressi giornalieri. La regione con più casi odierni è la Lombardia con 140 nuovi positivi; seguono Campania (+139), Sicilia (+134), Lazio (+85), Veneto (+66) ed Emilia Romagna (+65). I casi totali salgono così a 4.262.511.

I guariti sono 3.110 (ieri 2.345), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.089.298. Gli attualmente positivi diminuiscono di 2.203 unità (ieri 1.579 unità), e scendono a 45.576 in tutto, di cui 43.978 in isolamento domiciliare.

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17:00 di oggi, sabato 3 luglio.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 134 e il totale da inizio epidemia sale così a 232.082.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.832(si contano anche quelli rapidi): l’incidenza sale a 1,51% mentre ieri era dello 0,85%.

Attualmente positive sono 3.675 persone. Zero nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia resta 5.979.

I guariti ammontano invece a 222.428, 184 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 145 pazienti sono ricoverati con sintomi, 17 persone sono in terapia intensiva (-2).

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.

Il primo dato si riferisce al totale dei casi da inizio epidemia, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore: Palermo 70.081 (+19); Catania 60.439 (+26); Messina 26.725 (+7); Siracusa 16.715 (+1); Trapani 14.178 (+10); Ragusa 13.141 (+14); Agrigento 12.232 (+11); Caltanissetta 12.004 (+40); Enna 6.567 (+6)