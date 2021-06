A Mazara il primo Road Show del Flag Trapanese a sostegno del comparto Pesca

Si è svolto ieri a Mazara del Vallo, il primo dei quattro Road Show organizzati dal Flag Trapanese per presentare gli incontri informativi online a sostegno dei lavoratori del mare e dell’economia legata alla pesca. Formazione online e interventi immediati e concreti sotto forma di bonus e liquidità per far ripartire, con un contributo il settore e l’intera filiera: questa è la “ricetta” che è stata presentata nel corso di una conferenza all’Auditorium Comunale “Mario Caruso” con il coordinamento giornalistico di Francesco Mezzapelle. Sono intervenuti Andreana Patti, presidente del Flag “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese”, Pietro D’Angelo, assessore alla pesca del Comune di Mazara del Vallo, Marcello Incognito, socio di Accademia Eraclitea, Emilio Sardo, presidente Cooperativa Fiume Mazaro.

Il Flag Trapanese ha voluto strutturare una vera e propria azione di sostegno rivolta ai pescatori professionali delle quattro marinerie di Mazara del Vallo, Marsala, Trapani, San Vito lo Capo, in una fase delicata per la ripartenza al tempo del post covid-19. Ripartire per creare sviluppo e occupazione è una priorità importante, in particolare, per la piccola pesca artigianale che è testimonianza storica e culturale di intere comunità costiere.

Trenta i pescatori della marineria di Mazara del Vallo che hanno aderito all’iniziativa e che hanno presenziato all’evento, perfezionando la domanda di adesione presso lo sportello informativo. Ai pescatori è stato fornito il programma, i contenuti e tutte le informazioni relative alle modalità di fruizione online. I pescatori assisteranno a dodici incontri informativi online sui temi della pesca e della blue economy, tenuti da docenti specializzati nel settore che si svolgeranno da fine luglio a fine ottobre. Coloro che frequenteranno almeno l’80% delle ore di presenza online riceveranno un sostegno economico di 672,00 euro.

I road show e gli incontri informativi online a sostegno dei lavoratori del mare e dell’economia legata alla pesca sono organizzati dal Flag “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese” in collaborazione con l’Accademia Eraclitea, Ente di ricerca e di alta formazione, e costituiscono attuazione dell’Intervento “Creazione di percorsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori, in ambiti diversi da quelli della formazione obbligatoria” del Piano di Azione Locale.

I road show avverranno in presenza, nel rispetto delle norme emanate per contrastare la diffusione del COVID-19. Il prossimo road show si svolgerà martedì 29 giugno, alle ore 10.00, a Marsala, al Complesso Monumentale “San Pietro”.

Per chi volesse seguire la conferenza di ieri è possibile visionare la registrazione sulla pagina Facebook del Flag “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese”.